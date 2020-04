11.04.2020 ( vor 11 Stunden )



Unter normalen Umständen wären dieser Tage Tausende Pilger in Rom versammelt, Unter normalen Umständen wären dieser Tage Tausende Pilger in Rom versammelt, Ostern ist das höchste Fest der katholischen Christenheit. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Papst Franziskus ist fast allein bei den Zeremonien, bei der Karfreitagsprozession verlieren sich die wenigen Teilnehmer auf dem Petersplatz. 👓 Vollständige Meldung