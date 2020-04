11.04.2020 ( vor 1 Woche )



Ein Rentner in Ein Rentner in Bayern hat nach dem Einkaufen seine Atemschutzmaske angelassen und sich damit ins Auto gesetzt. Er bekam eine Anzeige, weil er gegen das Vermummungsverbot verstoßen hatte. In Fürth hat ein Rentner zum Einkaufen vorbildlich eine Atemschutzmaske getragen, um sich und andere vor dem Coro 👓 Vollständige Meldung