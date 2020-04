11.04.2020 ( vor 2 Tagen )



Die USA haben in absoluten Zahlen weltweit die meisten Toten durch die Coronavirus-Pandemie zu verzeichnen. Das geht aus Zahlen der Johns-Hopkins-Universität von Samstag hervor. In den USA seien mehr als 19.700 Menschen in Folge der Coronavirus-Pandemie gestorben. Österreicher und Österreicherinnen, die sich in den USA aufhalten, sollten das Land verlassen, empfahl das Außenministerium. 👓 Vollständige Meldung