15.04.2020 ( vor 10 Stunden )



Joe Biden startet mit Rückenwind in den Wahlkampf gegen Joe Biden startet mit Rückenwind in den Wahlkampf gegen Donald Trump . Er bekommt die Hilfe, die er am dringendsten benötigt. Doch zugleich erhebt eine Ex-Mitarbeiterin schwerwiegende Anschuldigungen. Binnen 24 Stunden hat Joe Biden die zwei wohl wichtigsten Unterstützer für sein Vorhaben gewonnen, D 👓 Vollständige Meldung