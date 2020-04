USA: Donald Trump will Einwanderung zeitweise stoppen US-Präsident Trump will die Einwanderung in die USA wegen der Coronavirus-Pandemie zeitweise aussetzen. Es ist noch unklar, welche Visa davon betroffen sein...

ZEIT Online vor 8 Stunden - Top





Trump schließt US-Grenzen für Einwanderer Fast täglich kündigt US-Präsident Donald Trump derzeit neue Schritte im Kampf gegen das Coronavirus an. Sein Land ist von der Krise besonders schwer...

t-online.de vor 9 Stunden - Deutschland Auch berichtet bei • stern.de



Trump will Einwanderung in die USA zeitweise aussetzen US-Präsident Donald Trump will jegliche Einwanderung in die Vereinigten Staaten zeitweise aussetzen.

Augsburger Allgemeine vor 10 Stunden - Politik



Job-Schutz für US-Amerikaner: Trump will Einwanderung in die USA zeitweise aussetzen US-Präsident Donald Trump will jegliche Einwanderung in die Vereinigten Staaten zeitweise aussetzen. Er werde einen dahingehenden Erlass unterzeichnen, schrieb...

stern.de vor 10 Stunden - Leben