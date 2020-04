23.04.2020 ( vor 3 Stunden )

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Donnerstag im Bundestag ihre erste Regierungserklärung zur Coronavirus -Pandemie abgegeben. Diese nannte sie eine „demokratische Zumutung . Denn sie schränkt genau das ein, was unsere existenziellen Rechte und Bedürfnisse sind“, so Merkel. Darüber hinaus rief sie zum Durchhalten auf: „Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern immer noch an ihrem Anfang. Wir werden noch lange mit diesem Virus leben müssen.“