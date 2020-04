Ulrich Reitz @adidas -Chef @KasperRorsted über die Folgen der Corona-Krise für sein Unternehmen. Und was er heute anders als noc… https://t.co/siyjeVzs3k vor 14 Stunden Ach, Die?!🤔 Menschen regen sich über die Entscheidungen der Politiker bzgl.Corona auf.Und ja,manche davon sind ziemlich dämlich… https://t.co/CrfUg4MH6G vor 2 Tagen Mona RT @News__Poster: Corona-Krise: Entscheidungen über weitere Lockerungen erst am 6. Mai Bundeskanzlerin Merkel hat bekannt gegeben, dass e… vor 3 Tagen News Poster Corona-Krise: Entscheidungen über weitere Lockerungen erst am 6. Mai Bundeskanzlerin Merkel hat bekannt gegeben,… https://t.co/zzT3w25KVt vor 3 Tagen Luxemburger Wort Seit Beginn der Corona-Krise läuft der Informationsfluss in Luxemburg ausschließlich über die Regierung. Es ist an… https://t.co/6EmLx44QG5 vor 3 Tagen J1972R #COVID19 Bundeskanzlerin Angela Merkel hat darüber informiert, dass erst am 6. Mai weitere Entscheidungen über Loc… https://t.co/v7lEvjL4g2 vor 4 Tagen