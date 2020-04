Why so Serious? RT @ntvde: Studie an 3000 Bürgern vorgelegt: Mehrere Millionen Infizierte in New York? https://t.co/FF5z30Sihe vor 2 Stunden Manuel Fernandez RT @ntvde: Studie an 3000 Bürgern vorgelegt: Mehrere Millionen Infizierte in New York? https://t.co/FF5z30Sihe vor 2 Stunden ntv Nachrichten Studie an 3000 Bürgern vorgelegt: Mehrere Millionen Infizierte in New York? https://t.co/FF5z30Sihe vor 2 Stunden