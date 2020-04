27.04.2020 ( vor 5 Stunden )



In Nordfriesland ist genau das passiert, wovor Experten ständig warnen: Durch "puren Leichtsinn" haben sich mehrere Menschen bei einem Grillabend mit Freunden mit dem Coronavirus angesteckt - und etliche weitere Menschen in Quarantäne gebracht. 👓 Vollständige Meldung