Quelle: DPA - vor 1 Tag



Britischer Premier Johnson will Arbeit wieder aufnehmen 01:07 London, 27.04.20: Der britische Premierminister Boris Johnson will nach überstandener Covid-19-Erkrankung nun die Amtsgeschäfte wieder aufnehmen. Bereits am Sonntagabend traf der 55-Jährige am Regierungssitz Downing Street in London ein, wie eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur...