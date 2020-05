Quelle: DPA - vor 2 Tagen



Corona-Pandemie: Die Lockerungen aus Verbrauchersicht 01:52 Berlin, 07.05.20: Bislang war im Kampf gegen das Coronavirus vieles verboten, jetzt werden zahlreiche Beschränkungen in Deutschland gelockert oder ganz aufgehoben. Was muss ich beachten als EINKAUFSBUMMLER? Alle Geschäfte dürfen wieder öffnen - egal wie groß sie sind. Einkaufen sollte also so...