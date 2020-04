30.04.2020 ( vor 3 Stunden )



In der Nähe eines Bestattungsunternehmens findet die Polizei von New York mehrere Laster und Transporter mit mindestens 60 Toten. Anwohner waren durch starken Verwesungsgeruch auf die Wagen aufmerksam geworden. Offenbar fehlte dem Bestatter der Platz für so viele Leichen. 👓 Vollständige Meldung