03.05.2020 ( vor 19 Stunden )



Das britische Medienspektakel rund um Herzogin Meghan geht in die nächste Runde: Jetzt äußert sich Das britische Medienspektakel rund um Herzogin Meghan geht in die nächste Runde: Jetzt äußert sich Boris Johnsons Vater zu dem Umzug in die USA. Er bedauere, dass die Amerikanerin die "treibende Kraft " hinter dem Ortswechsel gewesen sei und offenbart ein fragwürdiges Frauenbild. 👓 Vollständige Meldung