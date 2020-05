05.05.2020 ( vor 2 Tagen )



Seit rund eineinhalb Jahren steht Pamela Rendi-Wagner offiziell an der Spitze der SPÖ. Ob sie auch ihren 49. Geburtstag am Donnerstag noch dort verbringen wird, sollte sich tags zuvor weisen: Am Mittwoch werden die Ergebnisse der Mitgliederbefragung vorgelegt, in der Rendi-Wagner auch über sich selbst abstimmen ließ. 👓 Vollständige Meldung