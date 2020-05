Skyblue @Karl_Lauterbach Wer die Bedeutung des Begriffs kennt, weiß dass Musk total daneben liegt. Seine Untrnehmen waren/s… https://t.co/CQRpZKNwCc vor 5 Tagen Ryszard Pankiewicz @Karl_Lauterbach @OlliLuksic Musk ist zweifellos eine umstrittene Figur, manchmal muss man ihm - wenn mit schwerem… https://t.co/Am1XCqD5rA vor 5 Tagen Claudia @sascha2172 @AndyBrucke @Karl_Lauterbach Ich denke, der Begriff hat überall die gleiche Bedeutung! Man kann diese w… https://t.co/NUG22Slag1 vor 6 Tagen YouFuck RT @pe_weha: Ich wage einmal die Hypothese, nach Corona werden die Vereinigten Staaten von Amerika noch weiter an Bedeutung verloren haben.… vor 1 Woche Rigsby Siv™ RT @pe_weha: Ich wage einmal die Hypothese, nach Corona werden die Vereinigten Staaten von Amerika noch weiter an Bedeutung verloren haben.… vor 1 Woche Pa...9 Ich wage einmal die Hypothese, nach Corona werden die Vereinigten Staaten von Amerika noch weiter an Bedeutung verl… https://t.co/RH49SLunOZ vor 1 Woche