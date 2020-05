Verstörendes Video aufgetaucht: Schwarzer Jogger von Weißen erschossen

07.05.2020 ( vor 3 Stunden )



Ein 25-jähriger Afroamerikaner wurde in Georgia beim Joggen von mindestens zwei Männern verfolgt und anschließend erschossen. Ein neues Handy-Video zeigt Bilder unmittelbar vor der Tat und sorgt für Empörung - auch in Washington.