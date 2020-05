08.05.2020 ( vor 3 Stunden )



In Dortmund melden Neo-Nazis Besitzansprüche auf einen Stadtteil an, bundesweit wird Dorstfeld als "Nazi-Kiez" bekannt. Dem wollen Zivilgesellschaft und Polizei entgegen treten, ein Gericht bremst sie jedoch aus - zumindest teilweise.