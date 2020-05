09.05.2020 ( vor 3 Stunden )



Ein Jugendlicher ist in Schleswig-Holstein auf einen Strommast geklettert und hat dabei einen Schlag bekommen. Er hat schwere Verletzungen erlitten – und hing mehr als eine Stunde lang fest. Beim Klettern auf einen Strommast ist ein Jugendlicher in Kellinghusen im Kreis Steinburg schwer verletzt wor Ein Jugendlicher ist in Schleswig-Holstein auf einen Strommast geklettert und hat dabei einen Schlag bekommen. Er hat schwere Verletzungen erlitten – und hing mehr als eine Stunde lang fest. Beim Klettern auf einen Strommast ist ein Jugendlicher in Kellinghusen im Kreis Steinburg schwer verletzt wor 👓 Vollständige Meldung