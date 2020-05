09.05.2020 ( vor 2 Stunden )



Am 8. Mai 1945 läutet die Kapitulation der Wehrmacht das Ende der Nazi-Diktatur und des zweiten Weltkriegs ein. Der britische Geheimdienst veröffentlicht nun Funksprüche eines deutschen Soldaten einen Tag zuvor. Er kündigt die Ankunft der Alliierten an.