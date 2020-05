10.05.2020 ( vor 20 Stunden )



In Deutschland kann "Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel nicht unerkannt durch die Straßen gehen. Etwas privater lebt sie dagegen in Israel - dort hat sie sich inzwischen ein zweites Heim aufgebaut. Aber nicht nur die Ruhe schätzt "Kiwi". In Tel Aviv warte auch ein besonderer "Herzensmensch" auf sie. In Deutschland kann "Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel nicht unerkannt durch die Straßen gehen. Etwas privater lebt sie dagegen in Israel - dort hat sie sich inzwischen ein zweites Heim aufgebaut. Aber nicht nur die Ruhe schätzt "Kiwi". In Tel Aviv warte auch ein besonderer "Herzensmensch" auf sie. 👓 Vollständige Meldung