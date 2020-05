12.05.2020 ( vor 4 Stunden )



Das Krisenmanagement des US-Präsidenten steht in der Kritik. Das Krisenmanagement des US-Präsidenten steht in der Kritik. Trump wird vorgeworfen, durch sein zögerliches Einschreiten für den Tod vieler Menschen mitverantwortlich zu sein. Eine prominent platzierte Uhr am New Yorker Times Square gibt nun darüber Auskunft. 👓 Vollständige Meldung