Alexandra Bringmann RT @TrudeTulpendal: #Trump sieht seine Felle für die Wiederwahl davonschwimmen und setzt nun auf Variante B: "Wenn die Situation so schlimm… vor 2 Stunden Trude Tulpendal #Trump sieht seine Felle für die Wiederwahl davonschwimmen und setzt nun auf Variante B: "Wenn die Situation so sch… https://t.co/6Nlg33TFyw vor 3 Stunden Herbert Braun Donald Trump droht Peking: USA Könnten Beziehung zu China komplett kappen https://t.co/V1Z6sWiZNe via @TOnline_News vor 6 Stunden Celine Motk RT @Hochheimer_12: Wie schadet man Irrationalität dem eigenen Land? Fragen Sie Donald #Trump! Trump droht Peking: Könnten Beziehung zu Chi… vor 7 Stunden M_W_OEHRLE RT @Hochheimer_12: Wie schadet man Irrationalität dem eigenen Land? Fragen Sie Donald #Trump! Trump droht Peking: Könnten Beziehung zu Chi… vor 7 Stunden Heinzel Wie schadet man Irrationalität dem eigenen Land? Fragen Sie Donald #Trump! Trump droht Peking: Könnten Beziehung z… https://t.co/AZa0v9kUAt vor 7 Stunden