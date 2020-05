15.05.2020 ( vor 5 Stunden )



US-Präsident Trump will, dass die USA schnell einen Impfstoff gegen das US-Präsident Trump will, dass die USA schnell einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickeln. Er habe dazu die "Operation Warp-Geschwindigkeit" ins Leben gerufen. Ziel seien Resultate zum Jahresende. US-Präsident Donald Trump treibt die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus in den U 👓 Vollständige Meldung