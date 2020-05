17.05.2020 ( vor 4 Stunden )



Eine "Geister"-Welle vor der "Gelben Wand" in Eine "Geister"-Welle vor der "Gelben Wand" in Dortmund , schnelles Abklatschen per Ellenbogen, Küsschen und Körperkontakt für Torschützen: Die neue Realität der Fußball Bundesliga liefert bisweilen kuriose Szenen - aber auch guten Sport. 👓 Vollständige Meldung