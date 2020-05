18.05.2020 ( vor 3 Stunden )

In Bremen dürfen am Vatertag Gaststätten keine alkoholischen Getränke zum Mitnehmen verkaufen. Damit will das Bundesland neunen Corona-Infektionen vorbeugen. Wegen der Corona-Pandemie dürfen Gaststätten in Bremen aus Infektionsschutzgründen an Christi Himmelfahrt keinen Alkohol außer Haus verkaufen