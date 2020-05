22.05.2020 ( vor 7 Stunden )



Tragischer Schwimmunfall in Ludwigshafen: Ein 16-Jähriger wollte sein defektes Elektroboot ans Ufer retten. Der Jugendliche ging jedoch unter. Berufstaucher konnten den Leichnam zunächst nicht finden. Ein 16-Jähriger ist beim Schwimmen in einem See in Ludwigshafen plötzlich untergegangen und gestorb Tragischer Schwimmunfall in Ludwigshafen: Ein 16-Jähriger wollte sein defektes Elektroboot ans Ufer retten. Der Jugendliche ging jedoch unter. Berufstaucher konnten den Leichnam zunächst nicht finden. Ein 16-Jähriger ist beim Schwimmen in einem See in Ludwigshafen plötzlich untergegangen und gestorb 👓 Vollständige Meldung