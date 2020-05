23.05.2020 ( vor 5 Tagen )



In einer nordrhein-westfälischen Kita stirbt eine Dreijährige. Eine Erzieherin sitzt deshalb in Untersuchungshaft. Das zuständige Rathaus ruft zu Besonnenheit auf. In einer nordrhein-westfälischen Kita stirbt eine Dreijährige. Eine Erzieherin sitzt deshalb in Untersuchungshaft. Das zuständige Rathaus ruft zu Besonnenheit auf. 👓 Vollständige Meldung