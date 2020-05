23.05.2020 ( vor 6 Stunden )



Mundschutz, Mindestabstand und Kontaktbeschränkungen gehören für viele Thüringer bald der Vergangenheit an: Ministerpräsident Ramelow will die allgemeinen Einschränkungen Anfang Juni aufheben. "Von Verboten zu Geboten", lautet das Motto. Als deutsches Schweden versteht man sich nicht.