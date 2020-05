24.05.2020 ( vor 7 Stunden )

Lynne, die fantasievolle Großmutter, Joseph, liebevolle Sohn, José, der ehrenwerte Staatsdiener: Sie alle sind Opfer der Corona- Pandemie in den USA. Und wurden nun von der New York Times mit einer ungewöhnlichen Titelseite geehrt. Die Titelseite der " New York Times" ist am Sonntag den amerikanische