24.05.2020 ( vor 9 Stunden )



Plötzlich waren da die Windböen und der Starkregen. Dutzende Menschen mussten am Samstag aus dem bayerischen Chiemsee gerettet werden. 22 Menschen sind während eines aufziehenden Unwetters aus dem Chiemsee gerettet worden. Die Wassersportler waren am Samstag teils mit Kajaks, Segel- oder Elektroboo Plötzlich waren da die Windböen und der Starkregen. Dutzende Menschen mussten am Samstag aus dem bayerischen Chiemsee gerettet werden. 22 Menschen sind während eines aufziehenden Unwetters aus dem Chiemsee gerettet worden. Die Wassersportler waren am Samstag teils mit Kajaks, Segel- oder Elektroboo 👓 Vollständige Meldung