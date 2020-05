24.05.2020 ( vor 6 Stunden )

Der Corona-Ausbruch nach einem Gottesdienst in einer Baptistengemeinde in Frankfurt nimmt größere Dimensionen an. Die Gesundheitsbehörden korrigierten die Zahl der Infizierten deutlich nach oben. Nach einem Gottesdienst in einer Kirchengemeinde der Baptisten in Frankfurt haben sich inzwischen mindes