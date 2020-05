28.05.2020 ( vor 15 Stunden )



In In Minneapolis wird ein afroamerikanischer Mann bei einem brutalen Polizeieinsatz getötet. Das Video sorgt weltweit für Entsetzen, in der Stadt kommt zu gewaltsamen Protesten. Der Gouverneur sieht sich gezwungen, die Nationalgarde zu mobilisieren. 👓 Vollständige Meldung