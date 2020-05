www.ewpd.de EUROPÄISCHE Wähler Partei Deutschlands Ausschreitungen in Minneapolis Trump: "Wenn Plünderungen beginnen, beginnt das Schießen" Darauf wartet die Waff… https://t.co/CnvIn8NB2I vor 2 Stunden Herbert Braun USA: Chaos in Minneapolis – Trump droht Demonstranten https://t.co/8OkOSTEOla via @TOnline_News vor 5 Stunden