30.05.2020 ( vor 5 Stunden )

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd reißen die teils gewaltsamen Proteste in den USA nicht ab. Nun droht US-Präsident Trump deswegen ein noch härteres Durchgreifen an. Alle Infos im Newsblog. Am 25. April kam es in Minneapolis in den USA zu einem brutalen Polizeieinsatz: Ein weiß er Polizis