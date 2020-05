31.05.2020 ( vor 4 Stunden )



840 Wiederholungen, ein sehr langsames Tempo und keine deutliche Melodie - das ist "Vexations" des französischen Komponisten Satie aus dem 19. Jahrhundert. Und es passt gut zur aktuellen Lage von Künstlern in der Corona-Krise, sagt Pianist Igor Levit. Zur Aufrüttelung spielt er das Werk in Gänze.