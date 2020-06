Mit zehn Zentimetern pro Sekunde dockt die „Crew Dragon“ an Erstmals transportiert der erst vor 18 Jahren gegründete Raumfahrtkonzern SpaceX des Technikunternehmers Elon Musk Menschen in den Weltraum. Auch das Andocken...

Welt Online vor 19 Stunden - Wirtschaft





Historischer Moment: SpaceX-Rakete dockt an ISS an – großer Erfolg für Musk Zum ersten Mal ist die bemannte Rakete eines privaten Unternehmens an der Internationalen Raumstation angedockt. Damit feiert Unternehmer Elon Musk einen...

t-online.de vor 19 Stunden - Welt





SpaceX-Rakete dockt erfolgreich an ISS an: Großer Erfolg für Elon Musk Zum ersten Mal ist die bemannte Rakete eines privaten Unternehmens an der Internationalen Raumstation angedockt. Damit feiert Unternehmer Elon Musk einen...

t-online.de vor 21 Stunden - Welt



SpaceX-Rakete dockt erfolgreich an Raumstation ISS an Zum ersten Mal ist die bemannte Rakete eines privaten Unternehmens an der Internationalen Raumstation angedockt. Damit feiert Unternehmer Elon Musk einen...

t-online.de vor 21 Stunden - Welt





SpaceX: Crew-Dragon-Raumkapsel dockt an ISS an Es ist die erste bemannte Mission des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tesla-Firmengründer Elon Musk: Die Raumkapsel dockt an die internationale Raumstation an.

ZEIT Online vor 22 Stunden - Top



Ein riesiger Erfolg für Elon Musk und die ganze USA Zum ersten Mal seit neun Jahren sind wieder Astronauten von US-amerikanischem Boden aus ins All gestartet. Die Falcon-9-Rakete des Unternehmens SpaceX hob von...

Welt Online vor 1 Tag - Wirtschaft