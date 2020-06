02.06.2020 ( vor 10 Stunden )

Tränengas allein für Trump : Der US-Präsident fürchtet, in der Protestwelle als Schwächling dazustehen. Deshalb droht er mit Militär und spannt die Polizei für eine PR-Aktion in eigener Sache ein. Es ist eine Aktion, wie sie wohl nur im Weißen Haus Donald Trumps möglich ist: Am Montagabend trat der