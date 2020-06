04.06.2020 ( vor 7 Stunden )

Im Streit zwischen den USA und China um Flüge scheint eine Lösung in Sicht. Peking teilt mit, dass ausländische Fluggesellschaften ab dem 8. Juni Reisen in die Volksrepublik anbieten dürfen - ein Signal an Washington. Dort kam das Flugverbot nämlich gar nicht gut an.