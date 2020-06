Filousoph70 @faznet @JB17Official Kein Kind wird als Rassist geboren? Nun ja. Ich denke, dass zumindest der große Präsident mit… https://t.co/OxoQvONmvN vor 38 Minuten Señor Quarantini🇱🇺🇩🇪, (🏡)🦠😷 „Kein Kind wird als Rassist geboren." Mehr Wahrheit gibt es nicht! 👏🏻👏🏼👏🏽👏🏾👏🏿👏🏻👏🏼👏🏽👏🏾👏🏿 #FCB #Boateng… https://t.co/zuOXsQ4MGA vor 4 Stunden charivarina RT @dw_deutsch: Bayern-Profi Jerome Boateng zu #BackLivesMatter "Das Schlimmste, was passieren kann, wäre, dass meine Kinder jemals derart… vor 6 Stunden DW Deutsch Bayern-Profi Jerome Boateng zu #BackLivesMatter "Das Schlimmste, was passieren kann, wäre, dass meine Kinder jemal… https://t.co/puiuaNqdn7 vor 6 Stunden Maximiliane 🏡 RT @sportschau: Er selbst erfuhr als “nicht gewollter Nachbar“ Alltagsrassismus in der Öffentlichkeit. Nach der Tötung von George Floyd in… vor 6 Stunden Kim Kampmann RT @sportschau: Er selbst erfuhr als “nicht gewollter Nachbar“ Alltagsrassismus in der Öffentlichkeit. Nach der Tötung von George Floyd in… vor 7 Stunden