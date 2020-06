507 neue Fälle: Zahl der Neuinfektionen weiterhin gering

05.06.2020 ( vor 1 Woche )

Berlin (dpa) - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist leicht gestiegen - bewegt sich aber weiter auf verhältnismäßig niedrigem Niveau. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten 507 neue Fälle binnen eines Tages, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag mitteilte. Am Vortag war