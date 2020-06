08.06.2020 ( vor 5 Stunden )



Großbritannien zwingt alle, die die Insel erreichen, in eine zweiwöchige Großbritannien zwingt alle, die die Insel erreichen, in eine zweiwöchige Quarantäne . Die Regelung gilt auch für Briten. Die Fluglinien des Landes sind empört und protestieren. Ryanair will angesichts voller Flugzeuge in den kommenden Wochen keine einzige Verbindung streichen. 👓 Vollständige Meldung