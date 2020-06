10.06.2020 ( vor 7 Stunden )



Nachdem 2019 die Wahl zum "Jugendwort des Jahres" ausgefallen ist, soll 2020 wieder ein Nachfolger für "Läuft bei Dir" und Co. gefunden werden. Dabei konnten die bisherigen Sieger-Worte oft Jugendliche nicht überzeugen - daher sind sie jetzt selber am Zug.