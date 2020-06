12.06.2020 ( vor 1 Stunde )



Nach einem technischen Defekt an seinem Segelflugzeug musste ein 67-Jähriger Pilot in Bayern schnell reagieren. Er entschied sich für eine Notlandung auf einer mehrspurigen Bundesstraße. Dabei verletzte er sich schwer. Nahe dem unterfränkischen Miltenberg (Kreis Miltenberg) ist am Freitag ein Segel Nach einem technischen Defekt an seinem Segelflugzeug musste ein 67-Jähriger Pilot in Bayern schnell reagieren. Er entschied sich für eine Notlandung auf einer mehrspurigen Bundesstraße. Dabei verletzte er sich schwer. Nahe dem unterfränkischen Miltenberg (Kreis Miltenberg) ist am Freitag ein Segel 👓 Vollständige Meldung