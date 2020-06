13.06.2020 ( vor 4 Stunden )

Düsseldorf trifft spät den Pfosten gegen ungefährliche Dortmunder und wird von Haaland kurz danach bestraft: Der BVB gewinnt Sekunden vor Schluss in einem schwachen Spiel. Werder Bremen schießt sich gegen Paderborn im Kellerduell schon in der ersten Hälfte in einen Rausch, der SCP ist quasi abgestiegen.