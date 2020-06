15.06.2020 ( vor 4 Stunden )



Der Kampfjet der U.S. Air Force war auf einem Routineflug als das Unglück geschah. Über der Nordsee vor der Küste Englands stürzte die Maschine ins Meer. Am Abend fand man den Piloten. Ein Kampfjet der U.S. Air Force ist über der Nordsee vor der Ostküste Englands abgestürzt. Der Pilot kam bei dem Un 👓 Vollständige Meldung