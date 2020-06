15.06.2020 ( vor 1 Stunde )

Bei der zweitägigen Regierungsklausur am Montag und Dienstag werden neue Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Coronavirus Pandemie abzufedern. In der ZIB2 am Montagabend verteidigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) die Einmalzahlung für Arbeitslose . Eine generelle Erhöhung des Arbeitslosengeldes sei aus arbeitsmarktpolitischer Sicht nicht „der richtigste aller Ansätze“.