«Ibuprofen werden verteilt wie Smarties» Die ARD-Dopingredaktion zeigt in ihrem neusten Film auf, wie weit verbreitet Schmerzmittel im deutschen Fussball sind. Es sind lange nicht nur die Profis, die...

Basler Zeitung vor 1 Woche - Sport





Coronavirus in Deutschland: So viele Infizierte sind in Ihrem Landkreis In Deutschland sind 8.695 positiv getestete Menschen gestorben – die Zahl der Infizierten steigt inzwischen langsamer an. Ein Überblick über die aktuellen...

t-online.de vor 1 Woche - Welt