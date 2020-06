17.06.2020 ( vor 1 Woche )



Während Nachbar Dänemark keinen neuen Todesfall nach einer Corona-Infektion meldet, registriert Schweden an einem Tag 102 Tote nach Ansteckung mit dem Während Nachbar Dänemark keinen neuen Todesfall nach einer Corona-Infektion meldet, registriert Schweden an einem Tag 102 Tote nach Ansteckung mit dem Virus . Trotzdem hält die Regierung in Stockholm an ihrer Strategie fest - Ministerpräsident Löfven glaubt zu wissen, warum die Zahl so hoch ist. 👓 Vollständige Meldung