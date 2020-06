18.06.2020 ( vor 3 Stunden )



sollen in der Corona-Krise bis zum 31. August verboten bleiben. Doch ihre Definition ist gar nicht so einfach. Großveranstaltungen sollen in der Corona-Krise bis zum 31. August verboten bleiben. Doch ihre Definition ist gar nicht so einfach. 👓 Vollständige Meldung