DKP-Lübeck RT @derrechterand: Gedenken zum 155. Jahrestag In den USA wird am 19. Juni der Abschaffung der Sklaverei gedacht. Inmitten der anhaltenden… vor 6 Tagen Hartmut Hannaske #juneteenth Waren es nicht weiße MÄNNER aus dem Norden, die für die Befreiung der Schwarzen von der #Sklaverei gest… https://t.co/tGd77jNBbv vor 1 Woche Doris B RT @derspiegel: In den USA wird am 19. Juni der Abschaffung der Sklaverei gedacht. Inmitten der anhaltenden Proteste gegen Rassismus gingen… vor 1 Woche Hartmut Hannaske #juneteenth Ende der Sklaverei in USA! In Deutschland als Bordell Europas u. Eldorado für Menschenhandel ist die… https://t.co/jalsdRLd0L vor 1 Woche Hartmut Hannaske #juneteenth Abschaffung in USA! In Deutschland als Bordell Europas u. Eldorado für Menschenhandel ist die Sklaverei… https://t.co/UJ774c3txf vor 1 Woche Her🏳️‍🌈Koala♉️💍♐️ RT @ntvde: Gedenken an Ende der Sklaverei: "Juneteenth"-Protestler stürzen Statue https://t.co/jnYow0Kmy0 vor 1 Woche